Нижегородская область примет участие во Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции

Нижегородская область примет участие во II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Экспедиция пройдет 1 ноября в 12:00 по московскому времени. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В этом году основной темой экспедиции стал просветительский и этнокультурный туризм. В рамках проекта специалисты представят онлайн-лекции об объектах и маршрутах этнотуризма в России.

- Второй год мы совместно реализуем всероссийскую просветительскую онлайн-экспедицию и видим, какой колоссальный отклик получает проект среди жителей страны – деятелей науки и культуры, педагогов всех форм образовательных учреждений и, что особенно важно, молодых людей, неравнодушных к судьбе своей Родины. Уверен, что стартовавший сезон экспедиции внесет свой положительный вклад в сохранение межнационального согласия и реализации государственной национальной политики России, - отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».