Почти 25 млн рублей выделят на капитальный ремонт Воротынской ЦРБ в 2021 году Фото:пресс-служба правительства Нижегородской области

На капительный ремонт Воротынской центральной районной больнице в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения выделят более 24,7 млн рублей. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

- Уже закончен капитальный ремонт здания Михайловской участковой больницы, а также отремонтированы два ФАПа - Криушинский и Кекинский, - сообщила главный врач Воротынской ЦРБ Светлана Захарова.

По ее словам, в ходе капитального ремонта в центральной районной больнице уже заменили оконные блоки на первом и втором этажах акушерско-гинекологического корпуса. Общая сумма затрат составила около 2 млн рублей. Сейчас завершается капитальный ремонт поликлиники, а до конца 2021 года отремонтируют приемный покой Воротынской ЦРБ.

Стоит отметить, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области приобретут 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб. В программе модернизации участвуют 88 медицинских организаций.

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