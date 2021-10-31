Нижегородских школьников приглашают посетить онлайн-экскурсии московского Музея Победы Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Московский Музей Победы предлагает нижегородским школьникам интересно и с пользой провести время и посетить экскурсии в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Гости «побывают» в Брестской крепости, в захваченной нацистами смоленской деревне, библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и у стен поверженного Рейхстага. Онлайн-посетители увидят, как проходила эвакуация культурных ценностей, узнают, как принимались важные правительственные решения, как создавалось оружие для фронта, - говорится в сообщении.

Так, например, можно выбрать два варианта экскурсий по экспозиции «Подвиг Народа». На сайте Музея Победы можно выбрать Zoom-экскурсию, она проходит в режиме реального времени, или посетить виртуальный 3D-тур «Подвиг Народа». Аудиогид для экскурсии озвучил директор Музея Победы Александр Школьник.

Более подробная информация - на сайте Музея Победы.

Кроме того, есть цикл видеороликов «Зайди сегодня в музей», размещенных на ютуб-канале Музея Победы, он познакомит с экспозициями и залами культурной площадки.

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