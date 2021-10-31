Замглавы Минздрава России Глаголев назвал поддельные QR-коды самообманом

Заместитель министра здравоохранении РФ Сергей Глаголев назвал поддельные сертификаты о вакцинации и QR-кодов самообмана. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Нижегородскую область.

- Использование поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса – прежде всего обман самих себя, - заявил Сергей Глаголев.

Он также напомнил, что подлог и фальсификация документов являются уголовными преступлениями.

- Но самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов - это обман самих себя и тех, с кем общается человек, - его родных, близких, друзей и коллег. Covid-19 – это не шутки, четвертая волна заболеваемости достаточно серьезная, все действующие сейчас ограничения оправданы, - добавил заместитель министра здравоохранения РФ.

Вместе с заместителем губернатора Нижегородской области, министром здравоохранения региона Давидом Мелик-Гусейновым Сергей Глаголев оценил работу поликлиники №7 и пункта вакцинации в одном из торговых центров Нижнего Новгорода.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.