Давид Мелик-Гусейнов назвал оптимальный срок вакцинации от COVID-19 для беременных. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам министра здравоохранения региона, вакцинацию беременных нижегородок от коронавируса можно проводить при любом сроке.

- Никаких осложнений от прививки не наблюдается, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области также добавил, что оптимальный срок для вакцинации от COVID-19 во время беременности - 12-14 неделя.

Напомним, что суточный рекорд по числу вакцинации установили в Нижегородской области 26 октября.

Так, за сутки прививку от COVID-19 сделали 27 970 нижегородцев, из них 16 688 получили первый компонент вакцины, а 11 282 - второй.

В шести торговых центрах Нижнего Новгорода будут работать пункты выездной вакцинации. Сейчас сделать прививку от COVID-19 можно сделать в ТЦ «Максидом», «Муравей», ТРЦ «Мега» в Кстовском районе, ТРЦ «Небо», ТЦ «Седьмое небо» и «Фантастика».