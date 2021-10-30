Нижегородский министр культуры вакцинировался от коронавируса 29 октября

Нижегородский министр культуры вакцинировался от коронавируса Фото: @oberkovich

Нижегородский министр культуры Олег Беркович вакцинировался от коронавируса в пятницу, 29 октября. Об этом он сообщил в своем Instagram.

- Слетал на Байконур, вколол «Спутник». Все ближе к космосу, - коротко подписал публикацию Олег Беркович.

Напомним, что суточный рекорд по числу вакцинации установили в Нижегородской области 26 октября.

Так, за сутки прививку от COVID-19 сделали 27 970 нижегородцев, из них 16 688 получили первый компонент вакцины, а 11 282 - второй.

В шести торговых центрах Нижнего Новгорода будут работать пункты выездной вакцинации. Сейчас сделать прививку от COVID-19 можно сделать в ТЦ «Максидом», «Муравей», ТРЦ «Мега» в Кстовском районе, ТРЦ «Небо», ТЦ «Седьмое небо» и «Фантастика».

1, 2, 3, 4, 5 и 7 ноября прививочный пункт в ТЦ «Максидом» на улице Тургайской будет работать с 10:00 до 17:00.

Вакцинироваться в ТЦ «Муравей» на проспекте Ленина нижегородцы смогут с 1 по 3 ноября с 09:00 до 16:00.

С 1 по 7 ноября будет работать прививочный пункт в ТРЦ «Мега» в деревне Федяково Кстовского района.

Прививочный пункт в ТРЦ «Небо» на улице Большая Покровская открыт к посещению с

1 по 5 ноября с 10:00 до 19:00 и 6 ноября с 10:00 до 16:00.

В ТЦ «Седьмое небо» на улице Бетанкура сделать прививку от COVID-19 можно с 1 по 3 ноября с 10:00 до 20:00 и с 4 по 7 ноября с 10:00 до 15:00.

График работы прививочного пункта в торговом центре «Фантастика» на улице Родионова: 1−5 ноября с 15:00 до 20:00 и 6−7 ноября с 10:00 до 16:00.