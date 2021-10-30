Более 70 нижегородских ученых могут получить гранты в 500 тысяч рублей Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 70 нижегородских ученых могут получить гранты в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Эксперты конкурса ознакомились с презентациями проектов по видеосвязи. Финалисты конкурса «Умник-2021» представили на суд жюри 74 проекта.

- Безусловно, конкурс «Умник» играет важную роль для стимулирования научно-технологичного прогресса региона. Особенно важно, что он рассчитан на студентов, аспирантов и молодых ученых, дает им возможность для самореализации - для некоторых это первый серьезный опыт в предпринимательстве, - отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора также отметил, что конкурс дает хорошую возможность запустить новый инновационный бизнес, поэтому важно использовать этот шанс.

Все финалисты были разделены на два потока по направлениям: «Цифровые технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Ресурсосберегающая энергетика» и «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Биотехнологии».

Программа реализуется ФСИ совместно с технопарком «Анкудиновка» с 2015 года. За это время уже 135 проектов молодых ученых получили 65,9 млн рублей.