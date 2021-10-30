42 нижегородца умерли от коронавируса за последние сутки

По данным на 30 октября 2021 года, количество смертей в регионе достигло 7 691, а за последние сутки сорок два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии 190 428 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 647 человек.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 815 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 170 тысяч человек.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (7 267 новых случаев), Санкт-Петербург (3 578 новых случаев) и Московская область (2 680 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.