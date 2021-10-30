Жительница дома в Новинках добилась утепления торцевой стены благодаря обращению в ГЖИ Фото:пресс-служба правительства Нижегородской области

Жительница дома в Новинках добилась утепления торцевой стены благодаря обращению в ГЖИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, жительница квартиры в доме №25 на улице Центральной пожаловалась на промерзание наружных стен в зимний период.

- Инспекция выдала в адрес управляющей компании предостережение. В ответ на него коммунальщики выполнили утепление наружных стен жилого помещения. Убедиться в эффективности проведенных мероприятий можно после окончания зимнего периода. Вопрос остается на контроле, - сообщил заместитель начальника Нижегородского отдела Государственной жилищной инспекции Максим Картунов.

Напомним, нижегородцы могут подать жалобу в ГЖИ:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию; - посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приемную сайта инспекции: http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/.