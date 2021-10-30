Магистральный водопровод ввели в эксплуатацию в поселке Ильино Володарского района Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В поселке Ильино Володарского района в эксплуатацию ввели магистральный водопровод. Он обеспечивает качественной питьевой водой многоквартирные дома и социально значимые объекты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в августе 2021 года в поселке Ильино оборудование водонапорной башни вышло из строя из-за понижения уровня грунтовых вод. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из резервного фонда правительства выделили 4,9 млн рублей для прокладки магистрального водопровода от станции обезжелезивания в поселке Ильиногорске до поселка Ильино.

- Качество водоснабжения имеет огромное значение для жизни каждого населенного пункта. Инфраструктура, созданная десятилетия назад, нередко не справляется с задачами сегодняшнего дня. Решать подобные проблемы помогают, в частности, мероприятия национального проекта «Экология» и регионального проекта «Вам решать», - отметил Глеб Никитин.

Подрядчик приступил к работе в сентябре 2021 года, а на днях водопровод запустили в эксплуатацию. Его протяженность составила около двух километров.

- Вопрос водоснабжения поселка Ильино остро стоял многие годы. Был разработан не один проект, но их реализация оценивалась в значительные суммы. Работа была совместная: инициатива снизу и поддержка сверху в итоге принесли желаемый результат для жителей, - подчеркнул глава МСУ Володарского муниципального района Геннадий Щанников.