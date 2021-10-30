Проекты молодых ученых Нижнего Новгорода получили гранты в честь 800-летия города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, подвели итоги конкурса проектов на право получения грантов правительства Нижегородской области для молодых ученых. Его организатором стало министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Проекты участников по двум направлениям: «Зеленые технологии» и «Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта».

На первом направлении всего представили 19 проектов на темы общего экологического управления (управление отходами, борьба с загрязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.), производства энергии и возобновляемых источников (солнечная энергия, биотопливо и пр.), смягчения последствий изменения климата, снижения вредных выбросов в атмосферу, повышения эффективности в зданиях и осветительных приборах.

Во втором направлении было заявлено 10 проектов.

Всего 15 проектов стали победителями конкурса, каждый из них получил по 333 тысячи рублей. Всего в рамках грантовой поддержки победители конкурса получили 5 миллионов рублей.