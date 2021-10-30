У 815 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 30 октября 2021 года, всего с начала пандемии 190 428 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 647 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 815 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 170 тысяч человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 691, а за последние сутки сорок два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (7 267 новых случаев), Санкт-Петербург (3 578 новых случаев) и Московская область (2 680 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.