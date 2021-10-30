Более 20 нарушений эпидемиологических норм выявили в нижегородских заведениях за минувшие сутки

Полиция выявила более 20 нарушений эпидемиологических норм в нижегородских заведениях за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия в 448 заведениях общепита и торговли Нижнего Новгорода, из которых в 207 - проверялась работа в ночное время.

В ходе проверки выявили 61 административное правонарушение, в том числе 24 из них - нарушения указа губернатора «О введении режима повышенной готовности», а 20 - административные правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. Из незаконного оборота изъяли 2267 литров алкоголя.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

Кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам должны работать только на вынос. Такие ограничения вступили в силу с 23:00 до 6:00 и будут действовать вплоть до 15 ноября.

Согласно новым изменениям в указ о режиме повышенной готовности, торговые объекты смогут продолжить работу лишь в том случае, если доля товаров первой необходимости составляет «не менее 30 процентов в общем количестве наименований всех выставленных в торговых залах товаров». Соответствующие изменения в указ внес губернатор Глеб Никитин 29 октября, документ опубликован на сайте правительства Нижегородской области.