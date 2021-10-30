Шесть пунктов выездной вакцинации работают в торговых центрах Нижнего Новгорода

Пункты выездной вакцинации работают в шести торговых центрах Нижнего Новгорода. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области сообщил в своем Instagram.

Сейчас сделать прививку от COVID-19 можно сделать в ТЦ «Максидом», «Муравей», ТРЦ «Мега» в Кстовском районе, ТРЦ «Небо», ТЦ «Седьмое небо» и «Фантастика».

1, 2, 3, 4, 5 и 7 ноября прививочный пункт в ТЦ «Максидом» на улице Тургайской будет работать с 10:00 до 17:00.

Вакцинироваться в ТЦ «Муравей» на проспекте Ленина нижегородцы смогут с 1 по 3 ноября с 09:00 до 16:00.

С 1 по 7 ноября будет работать прививочный пункт в ТРЦ «Мега» в деревне Федяково Кстовского района.

Прививочный пункт в ТРЦ «Небо» на улице Большая Покровская открыт к посещению с

1 по 5 ноября с 10:00 до 19:00 и 6 ноября с 10:00 до 16:00.

В ТЦ «Седьмое небо» на улице Бетанкура сделать прививку от COVID-19 можно с 1 по 3 ноября с 10:00 до 20:00 и с 4 по 7 ноября с 10:00 до 15:00.

График работы прививочного пункта в торговом центре «Фантастика» на улице Родионова: 1−5 ноября с 15:00 до 20:00 и 6−7 ноября с 10:00 до 16:00.

Напомним, что новые коронавирусные ограничения ввели в Нижнем Новгороде с 29 октября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым рестораны теперь работают «на вынос» и нижегородцы старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.