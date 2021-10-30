11 дел по нарушению указа губернатора рассмотрели в судах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде состоялись суды по фактам нарушений требований Указа губернатора «О введении режима повышенной готовности». Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Так, 28 октября в судах Нижнего Новгорода рассмотрели 11 дел об административных нарушениях. Две организации получили административные штрафы в размере 50 и 250 тысяч рублей. Также восемь граждан заплатят минимальные штрафы, а одному нарушителю указа вынесли только предупреждение.

Напомним, за нарушение указа губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности» есть статья 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает либо предупреждение, либо наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на ИП – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Напомним, что новые коронавирусные ограничения ввели в Нижнем Новгороде с 29 октября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым рестораны теперь работают «на вынос» и нижегородцы старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.