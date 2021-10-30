Соблюдения требований указа губернатора проверили в нижегородских театрах Фото: региональный Минкульт

Соблюдение требований указа губернатора проверили в нижегородских музеях в пятницу, 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рейдах приняли участие сотрудники регионального министерства культуры.

Отмечается, что проверочные мероприятия проводят ежедневно. По данным министерства культуры региона, в октябре прошло 28 таких проверок, но грубых нарушений не выявили.

- Сегодня в связи с тем, что музеи - это единственные учреждения культуры, которые могут принимать посетителей, Минкульт уделяет особое внимание соблюдению всех требований Указа губернатора. При проверках, помимо QR-кодов или мультипассов, мы также смотрим на наличие масок и перчаток, проверяем соблюдение дистанции и, конечно, обращаем внимание на число посетителей, - прокомментировала заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

Напомним, что более 1 800 объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили на соблюдение масочного режима 1 по 24 октября 2021 года.

В Нижнем Новгороде соблюдение масочного режима проверяют 25 патрулей, в проверках приняли участие более 70 сотрудников полиции и органов МСУ. За это время они выписали более 850 протоколов и провели более 2 780 профилактических бесед.