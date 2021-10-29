Памятный знак "Парк ленинского комсомола" открыли на входе в нижегородскую "Швейцарию". ФОТО: ЗСНО

Памятный знак "Парк ленинского комсомола" открыли на входе в нижегородский парк "Швейцария" сегодня, 29 октября. Торжественную церемонию приурочили к Дню Комсомола.

– ВЛКСМ уже давно прекратил своё существование, но для многих жителей нашей страны День рождения комсомола по-прежнему остаётся одним из любимых праздников, – заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Все мы, прошедшие через комсомольскую юность, с теплотой вспоминаю те годы. Комсомол для молодёжи был школой жизни. Лучшие представители комсомола всегда были первыми: защищали Родину, возводили новые города и посёлки, строили парки, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток, активно участвовали в патриотическом движении, в реализации молодёжных проектов в сфере науки, культуры, образования и спорта.

Первый заммэра Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин напомнил, что в прошлом парк "Швейцария" был парком имени Ленинского комсомола и был создан благодаря активной советской молодёжи. Своим развитием он также обязан им.

– Сегодня Нижний Новгород может гордиться достойным продолжением комсомольского движения в лице молодёжных объединений, ведущих общественную деятельность в городе. Памятный знак, который сегодня установили, можно назвать символом преемственности традиций и объединения людей разных эпох, – резюмировал Дмитрий Сивохин.

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