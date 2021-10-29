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Общество29 октября 2021 20:19

Сотрудников двух дзержинских заводов отстранят от работы за отказ от прививки

Отстранять их будут без сохранения заработной платы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Сотрудников двух дзержинских заводов будут остранять от работы за отказ от вакцинации против коронавируса. Этими сведениями поделились работники предприятий "Тосол-Синтез" и ОАО "Канат" в сообществе "Дзержинск Онлайн" ВКонтакте, предоставив фотографии соответствующих приказов от руководства. Исходя из текста приказов, отстранять от работы начнут с 9 и 10 октября, причём без сохранения заработной платы.

Руководство "Тосол-Синтез" требует вакцинации не менее чем 80% сотрудников.

– Выбор медицинской организации или иного пункта вакцинации определяется работником самостоятельно, – сказано в приказе.

В приказе ОАО "Канат", в частности, подчёркнуто, что требования не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания к прививке от коронавируса.

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