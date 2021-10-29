Сотрудников двух дзержинских заводов отстранят от работы за отказ от прививки

Сотрудников двух дзержинских заводов будут остранять от работы за отказ от вакцинации против коронавируса. Этими сведениями поделились работники предприятий "Тосол-Синтез" и ОАО "Канат" в сообществе "Дзержинск Онлайн" ВКонтакте, предоставив фотографии соответствующих приказов от руководства. Исходя из текста приказов, отстранять от работы начнут с 9 и 10 октября, причём без сохранения заработной платы.

Руководство "Тосол-Синтез" требует вакцинации не менее чем 80% сотрудников.

– Выбор медицинской организации или иного пункта вакцинации определяется работником самостоятельно, – сказано в приказе.

В приказе ОАО "Канат", в частности, подчёркнуто, что требования не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания к прививке от коронавируса.

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