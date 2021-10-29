Разгромленную вандалами спортплощадку в парке Станкозавода починят в ноябре

Разгромленную вандалами спортивную площадку в парке Станкозавода в Ленинском районе Нижнего Новгорода починят в ноябре этого года. В мэрии областного центра сообщили, что имущество на территории парка передано в МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода".

– Сотрудниками Дирекции уже дважды осуществлялся ремонт лавочек, был проведён мелкий ремонт детского игрового оборудования и восстановлена пострадавшая от вандализма световая опора, – добавили в ведомстве. – На ближайшее время запланировано восстановление информационного щита и очередной ремонт скамеек и урн.

Финансы на восстановительные работы в парке выделили на заседании Гордумы, прошедшем в октябре.

– К сожалению, территория парка достаточно часто страдает от рук вандалов, поэтому администрация призывает жителей бережнее относиться к имуществу и проявлять бдительность в отношении недобросовестных посетителей, – резюмировали в дирекции парков и скверов.

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