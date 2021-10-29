Улицу Артельную перекроют в Нижнем Новгороде до 19 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицу Артельную в Нижнем Новгороде перекроют до 19 ноября включительно в связи с прокладкой водопровода. Речь идёт об участке улицы возле дома №15 корпус 3. В том числе изменится маршрут автобуса А-27: он сократится до остановки "Улица Артельная". Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Ограничения будут действовать с 08:00 30 октября до 20:00 19 ноября.

– Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение, и предупреждающие аншлаги, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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