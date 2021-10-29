Свыше 15 млн рублей заработала нижегородка на аферах с земельными участками

Жительница Нижнего Новгорода признана виновной в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2012-2016 годах злоумышленница оформляла право собственности на земельные участки на подставных лиц. Этими подставными лицами были пенсионеры, которые и не подозревали, что происходит. Затем участки были проданы третьим лицам.

Таким образом, из собственности региона было выведено 11 участков на общую сумму более 15 миллионов рублей.

По решению суда злоумышленница получила 6 лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что сотрудник нижегородского минимущества незаконно получил участок за 17 млн рублей.