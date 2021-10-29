Парковку запретят на улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде с 19 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде с 19 ноября. Речь идёт об участке дороги возле дома №21. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

– Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать изложенную информацию и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.

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