Парковку запретят на улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде с 19 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Парковку и остановку транспортных средств запретят на улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде с 19 ноября. Речь идёт об участке дороги возле дома №21. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.
– Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать изложенную информацию и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.
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