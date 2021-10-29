Мужчина выпал из пятиэтажки в Дзержинске и выжил, упав на козырёк подъезда

Мужчина выпал из пятиэтажки в Дзержинске и выжил после падения на козырёк подъезда. Несчастный случай произошёл вечером 27 октября в доме №33А по проспекту Циолковского. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
В результате пострадавшего госпитализировали его с множественными травмами в больницу скорой медицинской помощи.
- Пациент поступил с тяжелой сочетанной травмой, его сразу же прооперировали, - сообщили «Комсомолке» в Минздраве Нижегородской области.
В настоящее время пациент находится в стабильном состоянии и переведен из реанимации в отделение травматологии.
- Мужчина получает все необходимое лечение, - отмечают специалисты.
Напомним, ранее похожий случай произошёл в Нижнем Новгороде, правда, закончился он трагедией. Известно, что 21 октября мужчина погиб после падения с высоты, его тело было найдено у дома № 64 по улице Белинского.
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