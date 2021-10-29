822 дежурные группы будут работать в нижегородских детсадах 1-3 ноября

822 дежурные группы будут работать в нижегородских детских садах 1-3 ноября. В городском департаменте образования отметили, что их число определялось исходя из заявленной потребности в дошкольных учреждениях на период введённых нерабочих дней.

– Для определения ребёнка в дежурную группу родителям (законным представителям) необходимо обратиться к заведующему детским садом. Предоставление справок с места работы родителей не требуется, – пояснили в департаменте.

– Сейчас важно помочь родителям, которые в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина будут работать в эти дни, и обеспечить пребывание их детей в дошкольных учреждениях. Поэтому было принято решение открыть дежурные группы в каждом детском саду Нижнего Новгорода, – сказал мэр города Юрий Шалабаев.

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