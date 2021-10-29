Нижегородские рестораны и кафе смогут работать лишь до 23 часов

Время работы нижегородских ресторанов сократили еще на час. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Глеб Никитин 29 октября внес новые изменения в указ о введении режима повышенной готовности, в соответствии с которым происходит ужесточение принятых ранее антиковидных мер. Текст указа опубликован на сайте правительства Нижегородской области.

Сразу несколько поправок касается работы предприятий общественного питания. Так, по новым правилам рестораны и кафе смогут работать не только на доставку, но и на вынос – в случае, «если реализация продукции осуществляется бесконтактным способом посетителю, находящемуся на улице (без посещения помещений)».

Заведения при этом смогут работать не до полуночи, как это было раньше, а лишь до 23 часов – такой порядок сохранится как минимум до 15 ноября.

Напомним, ранее нижегородские рестораторы написали губернатору открытое письмо с просьбой разрешить им полноценно работать.

Ранее сообщалось, что изменениями в указ о введении режима повышенной готовности от 29 октября изменяется возраст для обязательной самоизоляции.