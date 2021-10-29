Улицу Светлоярскую перекроют в Нижнем Новгороде до 2 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде ограничат до 2 декабря 2021 года в связи с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций. Речь идёт об участке дороги от улицы Мокроусова до улицы Торфяной. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Ограничение движения будет действовать до 23:59 1 декабря.

– Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.

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