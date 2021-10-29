Нижегородцев старше 60 лет обязали соблюдать режим самоизоляции

В Нижегородской области вновь скорректировали меры, принятые в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности 29 окятбря. Текст указа опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно новым поправкам, соблюдать режим самоизоляции отныне необходимо людям старше 60 лет, а не 65, как это было раньше. Тем, кто прошел вакцинацию или недавно переболел, соблюдать самоизоляцию «рекомендуется», а в случае отсутствии прививки – «необходимо».

- Работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, - говорится в тексте указа.