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Общество29 октября 2021 13:43

Работы на Борском мосту полностью завершены

Предыдущий ремонт моста проводился 14 лет назад
Мария СОРОКИНА
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Работы по ремонту Борского моста полностью завершены в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГУАД.

В настоящее время на мосту выполнено все, что было запланировано на 2021 год. Так, например, к 22 октября были отремонтированы 17 стыковочных зон с деформационными швами.

- Как и планировалось ранее, эти ремонтные работы заняли около трех недель. Работы проводились в ночное время с минимальными ограничениями проезда по мосту, - добавили в ГУАД.

Кроме того, в сентябре на мосту за неделю заменили асфальтовое покрытие.

Отметим, что предыдущий ремонт Борского моста проводился аж 14 лет назад.