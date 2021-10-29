Парковку на улице Никонова в Нижнем Новгороде запретят с 19 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Стоянку и остановку транспортных средств на улице Евгения Никонова в Нижнем Новгороде запретят с 19 ноября. Речь идёт об участке от дома №16 до дома №17 возле школы-интерната №86. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

– Изменения в организации дорожного движения приняты по многочисленным обращениям граждан в целях обеспечения безопасности учащихся школы-интерната №86 и встречного разъезда автомобилей, – пояснили в департаменте. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Сотрудники ведомства рекомендуют нижегородским водителям учитывать эту информацию при планировании маршрута движения и следовать указаниям дорожных знаков.

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