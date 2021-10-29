«Горьковская ярмарка-800» пройдет в Нижнем Новгороде с 25 декабря по 7 января

На площади Горького будет развернуто 20 торговых домиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международная специализированная ярмарка «Горьковская ярмарка – 800» пройдет в Нижнем Новгороде в период с 25 декабря по 7 января. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

Ярмарка будет развернута в сквере на площади Горького. Режим работы – ежедневно с 10:00 до 20:00. Всего будет размещено 20 торговых домиков. Там будут продаваться различные тематические товары: подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое.

В приложении к постановлению указано, что на время ярмарки для более комфортного пребывания посетителей в сквере установят фотозону и туалеты.