Капитальный ремонт электродвигателя на ЛПДС «Староликеево» завершен

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило капитальный ремонт электродвигателя подпорного насосного агрегата (ПНА) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» в Кстовском районе Нижегородской области.

Работы проводились в период с апреля по октябрь 2021 года. Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Цель - повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

Электродвигатель, российского машиностроительного предприятия, был выпущен в 2000г. и введен в эксплуатацию на ЛПДС «Староликеево» в 2001 году. После наработки более 60 тыс. часов с начала эксплуатации, а также для улучшения ресурсных и эксплуатационных характеристик электродвигателя, было принято решение о временном выводе оборудования из эксплуатации для устранения возможных дефектов.

Комплекс мероприятий реализован АО «Транснефть-Верхняя Волга» в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта

В ходе капитального ремонта ПНА выполнен ремонт статора, в том числе ремонт крепления лобовых частей обмотки, а также замена проходных изоляторов. Также на заводе изготовителе был изготовлен и смонтирован новый ротор, произведена замена подшипников качения. Выполненные работы значительно улучшили эксплуатационные характеристики КПД электродвигателя и довели его до нормативного значения.

После завершения комплексного опробования, а также пусконаладочных работ электродвигатель МНА на ЛПДС «Староликеево» будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года.