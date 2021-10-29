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Происшествия29 октября 2021 11:40

Пьяный нижегородец из ревности чуть не зарезал своего друга-именинника

Уголовное дел передано в суд для рассмотрения
Мария СОРОКИНА
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50-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство друга в Гагинском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 19 апреля в одном из домов на территории села Большая Арать. Мужчина вместе с гостями распивал спиртное. В какой-то момент он заметил, что один из присутствующих ведет диалог с его женой и приревновал.

- В ходе возникшей на почве ревности ссоры, обвиняемый ножом нанес несколько ранений потерпевшему. Односельчанин, ставший очевидцем конфликта, смог оттащить нападавшего, чем спас жизнь 61-летнему потерпевшему, - сообщили в следственном комитете.

Как выяснилось, пострадавший в тот день отмечал День рождения. Подозреваемый признал свою вину, его поместили под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.