16 литров крови сдали доноры Ленинского района

16 литров цельной крови и её компонентов сдали доноры Ленинского района Нижнего Новгорода в рамках донорской акции. Донорами стали 35 человек, один из которых сдал плазму крови, а 34 других — цельную кровь. Сведениями на этот счёт поделились в ленинской администрации.

Сотрудники социальных учреждений и администрации района традиционно приняли участие в акции. Сбор крови организовали в передвижном мобильном комплексе возле здания администрации.

— Благодарим доноров за отзывчивость, неравнодушие и желание помочь другим людям в их выздоровлении или спасении жизни. При проведении донорской акции все участники соблюдали рекомендованную дистанцию и находились в масках, — сказали представители администрации Ленинского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!