16 литров крови сдали доноры Ленинского района

16 литров цельной крови и её компонентов сдали доноры Ленинского района Нижнего Новгорода в рамках донорской акции. Донорами стали 35 человек, один из которых сдал плазму крови, а 34 других — цельную кровь. Сведениями на этот счёт поделились в ленинской администрации.
Сотрудники социальных учреждений и администрации района традиционно приняли участие в акции. Сбор крови организовали в передвижном мобильном комплексе возле здания администрации.
— Благодарим доноров за отзывчивость, неравнодушие и желание помочь другим людям в их выздоровлении или спасении жизни. При проведении донорской акции все участники соблюдали рекомендованную дистанцию и находились в масках, — сказали представители администрации Ленинского района.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!