Нижегородских учителей просят помочь медикам в нерабочие дни

Нижегородским учителям предложили бесплатно поработать в больницах и поликлиниках в нерабочие дни, чтобы помочь медикам ввиду большой нагрузки. Соответствующее письмо минобрнауки направило руководителям всез государственных образовательных организаций, сообщили «Комсомолке» в министерстве.

В этом письме, как уточняет ведомство, им предлагается «рассмотреть возможность направления сотрудников в медицинские учреждения для оказания немедицинской помощи на добровольной основе».

- Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области никого не призывает быть волонтерами. Предполагается, что сотрудники организаций системы образования региона – в том случае, если они этого сами пожелают – могут помогать медикам на позициях, не связанных с контактом с больными. Например, в колл-центрах, в транспортном цехе и так далее, - пояснили в министерстве образования региона.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области объявлены нерабочими днями в связи с напряженной ситуацией по заболеваемости коронавирусом. Неделю назад в регионе были введены QR-коды, без которых нижегородцы не могут посещать многие магазины, организации и мероприятия.