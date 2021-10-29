Нижегородский минкульт посодействует кинокомпаниям в производстве национальных фильмов

Министерство культуры окажет поддержку в производстве фильмов, создаваемых на территории региона в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кинокомпаниям будут компенсировать часть затрат, возникших при создании фильмов и сериалов в 2020-2021 годах.

- Результатом госпрограммы является получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма, произведенного на территории Нижегородской области, - добавили в региональном правительстве.

Заявки принимаются с 29 октября по 29 ноября по адресу: 603005, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Пискунова, д. 11/7 (Центр культуры «Рекорд»), или на электронную почту record-cult@mail.ru.

Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте регионального министерства культуры в разделе «Действующие документы».