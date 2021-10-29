Волонтёры #МЫВМЕСТЕ помогут нижегородским пенсионерам на самоизоляции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Добровольцы будут развозить продукты и лекарства пожилым нижегородцам, соблюдающим самоизоляцию. Для это в Нижегородской области активизировалась работа волонтёрских штабов акции #МЫВМЕСТЕ, о чём информирует региональное правительство.

— Волонтёры, как и медики, стали одними из главных героев с начала пандемии. Вы не просто помогаете людям решить первоочередные, бытовые задачи, но и дарите им не менее важную духовную поддержку, ободряете словом, — заметил губернатор региона Глеб Никитин. — Штаб #МЫВМЕСТЕ прекрасно проявил себя в прошлые волны пандемии и сейчас вновь выходит на передовую. Спасибо всем, кто вливается в ряды добровольцев!

Глава региона также отметил, что волонтёрские штабы развёрнуты во всех муниципалитетах Нижегородской области.

— Хочется сказать всем, кому сейчас необходимо оставаться дома: не стесняйтесь обращаться за помощью. Это ваш вклад в благополучие всего нашего общества. Берегите себя и своих близких! — добавил Глеб Никитин.

Для получения помощи добровольцев, позвоните по телефону: 8−800−200−34−11 (круглосуточно) или по номеру 122, доб. 2 (время работы с 8:00 до 20:00).

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