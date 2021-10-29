Нижегородцы собирают подписи за отмену QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижегородской области собирают подписи за отмену QR-кодов, введенных в регионе в качестве антиковидных мер. Сбор подписей начался несколько дней назад и продлится до 31 октября, сообщает сообщество активистов «Народное МСУ Нижнего Новгорода».

- Группа активистов города Нижнего Новгорода составила обращение-требование в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Нижегородской области и губернатору Глебу Никитину с требованием отменить последний указ, вводящий QR-коды. Сейчас во многих городах и регионах проходят подобные акции, - пишут общественники.

Сбор «живых» подписей ведется в разных районах города в определенные часы.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности, вводящие QR-коды на территории Нижегородской области, были внесены ровно неделю назад, 22 октября. Согласно новым требованиям, проход в большинство магазинов и учреждений осуществляется только при предъявлении кода и паспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородцам разъяснили правила получения и использования QR-кодов

QR-код, который присваивается человеку после прохождения вакцинации, действителен только при предъявлении паспорта (подробности).