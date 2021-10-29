Дмитрий Сивохин предложил поднять стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин предложил поднять стоимость проезда на электротранспорте – в трамваях и троллейбусах. Это предложение он озвучил на заседании городской думы, прошедшем 27 октября.

Все началось с обсуждения старых московских трамваев и троллейбусов, которые бесплатно поступают в Нижний Новгород. Как оказалось, все они выпущены в 1987 году, после чего в 2011 году был проведен их капитальный ремонт. По оценке экспертов, они смогут прослужить еще около шести лет, после чего уйдут на металлолом. Эта ситуация вызвала недоумение у некоторых депутатов.

- Зачем нам тратить деньги на перевозку этих транспортных средств? – поинтересовался Андрей Дранишников. – Разве не лучше купить новые?

Однако Дмитрий Сивохин заявил, что в таком случае стоит придется подумать о повышении стоимости проезда на электротранспорте.

- Если у предприятия будут собственные средства на развитие, то мы представим более осуществимый план развития, - отметил чиновник.