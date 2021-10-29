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Общество29 октября 2021 8:31

Свет и горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 29 октября

Это произойдет в Автозаводском и Советском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Электричество и горячее водоснабжение отключат в Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода 29 октября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В частности, без света останутся жители домов №№ 12/1,15а/1 по улице Мончегорская на Автозаводе. Потерпеть неудобство придется несколько часов, света не будет с 13:00 до 17:00.

В Советском районе по нескольким адресам на улице Генкиной будет отключена горячая вода. Это касается домов №№ 37,35/72а. Воды не будет с 9 до 13 часов.

Отключения плановые и связаны с проведением необходимых работ на системах ЖКХ.