Нижегородские фитнес-центры проверили на соблюдение ковидных требований

Соблюдение указа губернатора Нижегородской области о режиме повышенной готовности проверили в фитнес-центрах города сегодня, 28 октября. В том числе проверялись ограничения, действующие в нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Рейды провели сотрудники областного министерства спорта.

В настоящий период нижегородцы имеют право посещать фитнес-центры только при наличии мультипасса или QR-кода.

— Ряд организаций имеет возможность функционировать в нерабочие дни с соблюдением дополнительных требований безопасности. Будут открыты музеи и организации для занятия спортом. Но допуск людей будет осуществляться исключительно по QR-кодам или мультипассам. Руководители обязаны обеспечить проверку QR-кодов и подготовить сотрудников. Все факты о нарушениях будут тщательно проверяться, — подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Главный специалист отдела управления спортивными объектами нижегородского Минспорта Елена Полякова сообщила положительные результаты прошедшей проверки: фитнес-центры Нижнего Новгорода соблюдают все требования указа губернатора.

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