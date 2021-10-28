Вакцина "Спутник Лайт" поступит в Нижний Новгород через две недели

Партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область ориентировочно через две недели, о чём в своём Instagram сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что на "Спутник Лайт" наблюдается повышенный спрос в Нижегородской области.

— Однако повторная вакцинация возможна и вакциной "Спутник V", — добавил Давид Валерьевич. — По информации центра имени Гамалеи, это будет более эффективным, чем первичная, повторная вакцинация или вакцинация после болезни препаратом "Спутник Лайт".

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