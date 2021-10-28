Вакцина "Спутник Лайт" поступит в Нижний Новгород через две недели

Партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Нижегородскую область ориентировочно через две недели, о чём в своём Instagram сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Он также отметил, что на "Спутник Лайт" наблюдается повышенный спрос в Нижегородской области.
— Однако повторная вакцинация возможна и вакциной "Спутник V", — добавил Давид Валерьевич. — По информации центра имени Гамалеи, это будет более эффективным, чем первичная, повторная вакцинация или вакцинация после болезни препаратом "Спутник Лайт".
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!