Парковку на улице Никитина запретят в Нижнем Новгороде с 18 ноября

Схема изменённого движения ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Стоянку и остановку транспортных средств на улице Никитина в Нижнем Новгороде запретят с 18 ноября. Речь идёт об участке дороги вдоль дома №5 по улице Культуры. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

— Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, — добавили в ведомстве. — Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать эту информацию и следовать указаниям дорожных знаков.

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