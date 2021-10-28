Парковку на улице Никитина запретят в Нижнем Новгороде с 18 ноября

Схема изменённого движения ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Стоянку и остановку транспортных средств на улице Никитина в Нижнем Новгороде запретят с 18 ноября. Речь идёт об участке дороги вдоль дома №5 по улице Культуры. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.
— Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, — добавили в ведомстве. — Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать эту информацию и следовать указаниям дорожных знаков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!