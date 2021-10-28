Парковку на улице Старых Производственников запретят в Нижнем Новгороде с 18 ноября

Схема изменённого движения. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Стоянку и остановку транспортных средств на улице Старых Производственников запретят в Нижнем Новгороде с 18 ноября. Речь идёт об участке улицы вдоль дома №15. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода предоставили схему изменений движения.
– Такое решение было принято в целях увеличения пропускной способности улицы, – пояснили в департаменте. – Поскольку припаркованный на улице транспорт создаёт сложности при встречном разъезде автомобилей и провоцирует аварийные ситуации.
Специалисты ведомства призывают нижегородцев сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
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