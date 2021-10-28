Кишечную палочку вновь обнаружили в масле нижегородского производства

Сливочное масло, изготовленное в Нижегородской области, содержало опасные бактерии, сообщает пресс-служба референтного центра межрегионального Россельхознадхора.

Анализ взятой пробы показал наличие бактерий кишечной палочки.

- Производителю выданы рекомендации по устранению нарушений, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что это не первый случай, когда в нижегородской продукции находят кишечную палочку. Анализ пробы масла «Традиционное», проведенный в сентябре, показал аналогичные результаты.

https://www.nnov.kp.ru/online/news/4439043/

А еще в нижегородских магазинах нашли поддельное сливочное масло.