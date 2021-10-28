В Дзержинске продолжается экологическая акция «Неделя без бумаги»

В этом году Дзержинск традиционно стал одной из площадок Международной экологической акции «Неделя без бумаги», организованной АНО «Центр поддержки социально значимых проектов «Меняющие мир» при поддержке Фонда президентских грантов и Росмолодежи. Акция приурочена к Международному Дню без бумаги, ежегодно отмечаемому в последний четверг октября.

«Акция «Неделя без бумаги» в первую очередь – об экологичном образе жизни, бережном и осознанном отношении к природным ресурсам. Тема очень актуальная в наши дни для любого города, в том числе для Дзержинска. Приятно, что инициатива акции и самого проекта «Без бумаги» родилась именно в нашем городе благодаря команде активистов, неравнодушных к своей малой родине и ее будущему. И то, что в этом году к ней присоединилось сразу 22 региона России и один город Украины, говорит о многом. Благодарю идейного вдохновителя проекта Алису Шинкарук и желаю всей команде новых идей, расширения географии проекта и, конечно, новых единомышленников», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Всего в экологической акции «Неделя без бумаги» в этом году принимают участие более 20 тысяч человек. В Дзержинске к ней присоединились студенты и преподаватели Дзержинского технического колледжа, воспитатели, родители и воспитанники двух детских садов - №№ 97 и 133.

В Дзержинске к акции присоединились воспитатели, родители и воспитанники двух детских садов - №№ 97 и 133

«Мы вместе с ребятами присоединились к акции «Неделя без бумаги» впервые. Уже провели тематические занятия, на которых говорили о природе и разбирались в том, что такое экология, изучали основные экопривычки и проводили длительный эксперимент по разложению мусора, смотрели экологические мультфильмы, а еще посадили цветы, карликовую ель и березу и очистили территорию детского сада от опавшей листвы. Удовольствие получили все – и педагоги, и наши дети. И самое главное – они узнали много нового и полезного о природе и о том, как её нужно беречь», - поделилась воспитатель и куратор акции в детском саду № 133 города Дзержинска Ольга Соколова.

В детском саду № 97 во время «Недели без бумаги» прошла установка кормушек, выставка поделок из бросового материала, сбор батареек и крышечек, онлайн-акция «Час без электричества» и экологические занятия в группах. Кроме этого, в обоих детских садах на этой неделе проходит сбор макулатуры: всего на сегодняшний день собрано более 600 кг. В детском саду № 97 для регулярного сбора макулатуры в рамках «Недели без бумаги» установлен экоконтейнер от проекта «Без бумаги». Также свои мероприятия – экоквиз, фотоконкурс и круглый стол по экотеме в онлайн-формате – организовали студенты Дзержинского технического колледжа.

В первую очередь акция – об экологичном образе жизни, бережном и осознанном отношении к природным ресурсам

Завершится акция «Неделя без бумаги» 31 октября. Самым активным участникам будут вручены экосумки, открытки, из которых вырастут цветы, а также ручки из вторсырья.