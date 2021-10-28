Мелик-Гусейнов опроверг слухи об отправке 15% вакцины обратно в Москву

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию об отправке 15% вакцины обратно в Москву. Ранее слухи об этом распространились в сети в виде якобы скриншота переписки из чата Минздрава и главных врачей нижегородских больниц.
Суть ложного сообщения состоит вот в чём: все силы снова бросаются на борьбу с коронавирусом в Москве, "потребность в Спутнике там кратко больше, чем у нас в области". Главврачам медучреждений поручают отгрузить 15% имеющийся у них вакцины для отправки в столицу.
Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал эту новость в своём Instagram коротко: "Фейк".
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