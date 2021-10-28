Бездомным нижегородцам закроют доступ в аварийные исторические здания

Доступ в расселенные дома, являющиеся архитектурными памятниками, намерены ограничить в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте мэрии.

Таким образом, лица без определенного места жительства не смогут попасть в стены аварийных зданий, подлежащих реконструкции. В настоящий момент специалисты провели осмотр домов №28 и №42 по улице Короленко, №22 и №22Б по улице Новой, №4Б литера В по улице Славянской. На очереди дома на улицах Грузинской, Студеной, Максима Горького, Сергиевской и в переулке Плотничном.

По итогам осмотра будет определен перечень работ, которые предстоит выполнить.

- После рабочих встреч на территории Нижегородского района начнутся производственные работы по ограничению доступа маргинальным лицам к данным домам и обеспечению их сохранности, - добавили в администрации Нижегородского района.

Отметим, что обветшалые архитектурные памятники в Нижнем Новгороде все чаще страдают от пожара. Совсем недавно на Малой Покровской полыхал «Дом чекиста», который подлежит реставрации.