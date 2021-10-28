Тело мужчины достали из реки напротив Нижневолжской набережной днем 28 октября

Тело мужчины достали из реки напротив Нижневолжской набережной. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тело погибшего мужчины достали из Оки в районе Нижневолжской набережной днем 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о происшествии поступило в четверг в 13:20. Сотрудниками пожарного катера «Вьюн» МЧС России по Нижегородской области извлечено тело погибшего, которое в последствии передано сотрудникам полиции. Личность погибшего устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Также в МЧС уточнили, что труп был обнаружен в воде в районе дома №21а на Нижневолжской набережной, что примерно в 300 метрах от Канавинского моста. Что произошло незадолго до трагедии и что стало причиной смерти, в этом предстоит разобраться следователям.