ФК «Нижний Новгород» вышел в 1/8 Кубка России по футболу

Определились участники 1/8 Кубка России по футболу. Как сообщает КП-Спорт, в числе прочих в следующую стадию турнира прошел футбольный клуб «Нижний Новгород».

- В феврале, когда запланированы матчи 1/8 финала, сыграют девять клубов из Российской премьер-лиги и семь команд из низших лиг — шесть коллективов, представляющих Футбольную национальную лигу, и один клуб из ФНЛ-2: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», ЦСКА, «Динамо», «Арсенал», «Нижний Новгород», «Кубань», КАМАЗ, «Алания», «Ротор», «Балтика», «Енисей» и «Чайка», - говорится в сообщении.

Этот этап не является групповым, ответных матчей в нем не будет. Соперники нижегородской команды определятся в ходе жеребьевки 2 ноября.

Напомним, что действующим обладателем Кубка является столичный «Локомотив». Примечательно, что прошлогодний финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоялся именно на нижегородском стадионе.

Ранее сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью со столичным ЦСКА.