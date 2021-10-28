Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 12:52

Количество лавочек увеличено в нижегородском парке «Швейцария»

Новые лавочки установили между «Музеем района» и «Мызой»
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Одна з новых лавочек. Фото: @swisspark_nn

Одна з новых лавочек. Фото: @swisspark_nn

Установка лавочек продолжается в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсетях.

- Подрядчик продолжает установку лавочек и скамеек. На днях они появились на центральной аллее, спортплощадке для кроссфита, площадке для спортсменов старшего возраста, на дорожках между «Музеем района» и «Мызой», - говорится в сообщении.

Лавочки в «Швейцарии» по-настоящему разнообразны – от самых простых бревенчатых до современных с эргономичной спинкой. А еще на откосе есть большая обзорная лавочка. К тому же, маленькие посетители «Швейцарии» в качестве мест для сидения зачастую используют элементы детских площадок.

Напомним, работы в парке «Швейцария» по контракту должны быть завершены в декабре этого года.